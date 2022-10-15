في تصريح غريب.. تشافي: الكلاسيكو يثيرني جنسياً

وذكر تشافي عشية مواجهة ريال "أنا أيضاً مشجع لبرشلونة. أنا متعاطف. جئت لأقلب الأمور وبمقدورنا دوماً القيام بذلك".وتابع "عندما اقتنع بعدم إمكانية تحقيق هذا الأمر سأعود إلى بيتي. لن أشكّل مشكلة لبرشلونة عندما نتوصل إلى قناعة بأني لن أكون الحل، لكن حالياً أنا متفائل".وأكّد ان فريقه لن يتأثر باقتراب خروجه من دوري الأبطال "عندما تكون لاعباً، تعطي أهمية ضئيلة للمباراة السابقة. العام الماضي لم نكن في دينامية جيدة وهزمناهم (4-صفر)".أضاف لاعب الوسط الدولي السابق "نحن على المسار الجيد. لقد قدمنا ليغا مميزة".ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق الدوري.وأشار تشافي إلى خياراته في مباراة الأحد "ليس لدينا رونالد (أراوخو) الذي أوقف (البرازيلي) فينيسيوس الموسم الماضي. لذا من سيلعب على الجهة اليمنى يجب أن يكون جيداً جداً، لكنه سيحصل على المساعدة. هذا عمل جماعي. باستثناء فينيسيوس، تقلقني كتلة ريال بشكل عام".وعبر نجم وسط برشلونة وإسبانيا سابقا، عن حماسته لمواجهة الكلاسيكو، وقال: "ربما ليست العبارة المناسبة، ولكن أجواء الكلاسيكو تثيرني جنسيا".