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قبيل لقاء السيتي.. الاصابات تفتك بالخط الدفاعي للريدز

رياضة

2022-10-15 | 11:47
قبيل لقاء السيتي.. الاصابات تفتك بالخط الدفاعي للريدز
1,071 مشاهدة

يبدو أن لعنة الخط الدفاعي لفريق ليفربول تواصل مطاردة مديره الفني الألماني يورجن كلوب قبيل مواجهة مانشستر سيتي.

ويستضيف ليفربول نظيره مان سيتي على ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول كان سيدخل المباراة وهو يعاني من عدة غيابات بداعي الإصابة خاصة على الصعيد الدفاعي، حيث تأكد عدم مشاركة الكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

وزادت المتاعب الدفاعية اليوم السبت قبل 24 ساعة على موقعة السيتي، بعدما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود شكوك قوية بشأن قدرة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي على المشاركة في اللقاء.

وتعرض كوناتي للإصابة خلال تدريبات ليفربول يوم الجمعة الماضي، وسيتم تقييم حالته قبل انطلاق اللقاء، لكن الأرجح هو صعوبة لحاقه به.

وحال تأكد عدم تواجد كوناتي في المباراة، فإن يورجن كلوب سيعتمد على جو جوميز كقلب دفاع بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك على أن يلعب المخضرم جيمس ميلنر كظهير أيمن بدلا من المشاركة في وسط الملعب.
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