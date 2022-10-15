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التعادل الإيجابي يحسم مباراة النجف ونفط البصرة
Alsumaria Tv
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة النجف ونفط البصرة، ضمن الجولة الثانية من مباريات الدوري الممتاز.
وسجل نفط البصرة الهدف الأول في الدقيقة 53، فيما جاء هدف التعادل للنجف عند الدقيقة 70 عبر اللاعب محمد عبد الزهرة.
وبهذا التعادل، رفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الخامس، بينما النجف في المركز 15 بنقطة وحيدة.
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