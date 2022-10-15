التعادل الإيجابي يحسم مباراة النجف ونفط البصرة

وسجل نفط البصرة الهدف الأول في الدقيقة 53، فيما جاء هدف التعادل للنجف عند الدقيقة 70 عبر اللاعب محمد عبد الزهرة.وبهذا التعادل، رفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الخامس، بينما النجف في المركز 15 بنقطة وحيدة.