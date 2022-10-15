تشكيل أول فريق لكرة القدم للمكفوفين في العراق (صور)

شهدت مدينة كربلاء تأسيس أول فريق لكرة القدم للمكفوفين في العراق.



وقال رئيس جمعية السراج العراقية للمكفوفين عثمان الكناني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تأسيس أول فريق لكرة القدم للمكفوفين في العراق وبالخصوص في محافظة كربلاء".

وأضاف "تأتي هذه الفكرة هو لتأهيل وتدريب المكفوفين وكذلك اعادة دمجهم للمجتمع العراقي"، مشيراً الى أن "جميع اللاعبين من محافظة كربلاء بقيادة المدرب علي عباس".