بعد الخسارة أمام الشرطة.. إدارة الزوراء: الأخطاء التحكيمية قتلتنا

وقال كريم رزاق في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة: "إلى متى سنبقى نردّد هذا الكلام، متى يأتي الـVAR (تقنية الفيديو) للدوري المحلي. لا تتطور كرتنا ما لم تواكب العالم، اليوم خسرنا المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية القاتلة".وأضاف: "إذا كان اتحاد الكرة يدّعي أنه لا يملك المال الكافي لشراء تقنية الفيديو (VAR)، نحن كأندية مستعدون للمساعدة المالية، من أجل أن تنتهي هذه المهازل التحكيمية، وجميع الأندية متفقة معنا في هذا المطلب، ولكن اتحاد الكرة لا يحرك ساكنًا منذ الموسم الماضي، وحتى يومنا هذا".وكان فريق الشرطة "حامل اللقب" قد حقق الفوز على الزوراء بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي ببغداد، وعرفت حضورًا جماهيريًا غفيرًا، يُقدّر بأكثر من 30 ألف مشجع.تقدم فريق القيثارة الخضراء، كما يُلقب الشرطة، بالهدف الأول بواسطة محمد داود في الدقيقة الـ14، وعدّل علاء عباس كفة الزوراء عند الدقيقة الـ34، وفي مطلع الشوط الثاني طرد حكم المباراة مهند قاسم، مدافع الزوراء الموريتاني حسن حوبيب، ليستغل الشرطة النقص العددي، ويحسم البديل السوري، مارديك مارديكيان، النتيجة بالهدف الثاني.وبهذه النتيجة، قفز الشرطة للمركز الرابع بـ4 نقاط، فيما تراجع الزوراء إلى المركز التاسع بـ3 نقاط، بينما تزعم القوة الجوية الصدارة بـ6 نقاط، مناصفةً مع الطلبة والحدود.