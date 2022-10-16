ضربة موجعة للمنتخب الإنجليزي قبيل كأس العالم 2022

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًا خضوع ظهيره الأيمن الدولي رييس جيمس (22 عامًا) إلى عملية جراحية في الركبة.



وقال تشيلسي في بيان رسمي نشره عبر موقعه على الإنترنت، إن "برنامج جيمس التأهيلي بعد العملية الجراحية، سيُغيبه عن الملاعب لنحو 8 أسابيع، ما يعني غيابه عن المشاركة مع المنتخب الإنجليزي في كأس العالم قطر 2022".

وتعرض جيمس إلى إصابة في فوز تشيلسي 2-0 بملعب ميلان الأسبوع الماضي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت إصابة جيمس في وقت تبعثرت خلاله أوراق مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت بعد إصابة الظهير الأيمن لليفربول ألكساندر أرنولد والظهير الأيمن لمانشستر سيتي كايل ووكر، مع تبقي خيارات محدودة في هذا المركز.

وبات جيمس الخيار المفضل للمدرب ساوثغيت مؤخرًا في تشكيلة المنتخب الإنجليزي، مفضلًا إياه على منافسيه ووكر وأرنولد على يمين دفاع الأسود الثلاثة.

ويخوض المنتخب الإنجليزي نهائيات المونديال المرتقب ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والولايات المتحدة وويلز.

وسيبدأ المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم قطر 2022 بملاقاة إيران يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم الولايات المتحدة يوم 25، ويختتم الدور الأول بملاقاة ويلز في ديربي المملكة المتحدة يوم 29 من الشهر نفسه.