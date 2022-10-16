Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الموقف المروري.. طرق بغداد تختنق وحركة السير شبه متوقفة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الأحد الكبير.. 4 معارك تصنع الحدث في دوريات أوروبا

رياضة

2022-10-16 | 05:48
الأحد الكبير.. 4 معارك تصنع الحدث في دوريات أوروبا
1,363 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
يحمل اليوم الأحد، صخبًا كبيرًا على صعيد المواجهات الساخنة في الدوريات الأوروبية الكبرى؛ حيث تبرز 4 مباريات أشبه بالمعارك، ينتظرها جمهور كرة القدم حول العالم؛ لا سيما أنّ هناك الكثير من النجوم كفيلة برفع وتيرتها.

وتتنوع المباريات في كل من الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني، لذا سيكون الأحد مادة دسمة لعشاق كرة القدم الذين يبحثون عن الإثارة والقوة والحماس والندية.

كلاسيكو الأرض
لا صوت في إسبانيا يعلو على كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة التاسعة من مباريات الليغا الإسبانية، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في مباراة شأنها أن تحدد صدارة جدول الترتيب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد في نفس عدد النقاط، لكن فارق الأهداف يصب في صالح النادي الكتالوني.

وتتباين الحالة النفسية لدى كل من ريال مدريد وبرشلونة؛ حيث يعيش النادي الملكي أوقاتًا سعيدة بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ6 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع مستوى النادي الكتالوني، وبات قريبًا من مغادرة دوري الأبطال، والذهاب للدوري الأوروبي.

ولا يملك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، سوى المنافسة على لقب الليغا في محاولة لمصالحة الجمهور والإدارة، ولكن في الوقت نفسه، إن الإصابات التي يعانيها البرسا في الخط الخلفي قد تؤثر في مستوى الفريق، لا سيما أنه عانى أمام إنتر ميلان في دور المجموعات لدوري الأبطال بسبب النقص في الخط الخلفي.

وفي المقابل، فإن ريال مدريد يحاول علاج مشكلة الإصابات أيضَا؛ حيث سيغيب عنه الحارس البلجيكي المخضرم، تيبو كورتوا، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى داني سيبايوس، بينما استعاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، خدمات المدافع الألماني أنطونيو روديغر، إذ من المقرر أن يرتدي روديغر قناعًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الوجه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول ومانشستر سيتي
يخوض ليفربول مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي، في الجولة الحادية عشرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، على ملعب "أنفيلد"، وسط ضغوط كبيرة يعانيها "الريدز" خلال المرحلة الحالية.

وينافس مانشستر سيتي على صدارة البريميرليغ؛ حيث يملك 23 نقطة، بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، وهو ما يؤكد معاناة الريدز الشديدة هذا الموسم 2022-23.

وإذا ما خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي، فسيكون من الصعب على "الريدز" مواصلة الطريق نحو البحث عن لقب البريميرليغ هذا الموسم، وقد يهدد ذلك أيضًا حظوظ الفريق في احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل 2023-24.

وقد تمتد الانتقادات داخل ليفربول إلى ملف الصفقات التي عقدها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومدى فعاليتها؛ لا سيما أن النادي ضخَّ مبلغًا كبيرًا في صفقة الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق.

ويتصدر النرويجي، إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، بينما يُعد البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، هداف ليفربول في البطولة برصيد 6 أهداف، وهو ما يوضح حجم المعاناة التي يعيشها أبناء "أنفيلد" مقارنةً بتوهج السيتي.

بايرن ميونيخ وفرايبورغ
اعتاد بايرن ميونيخ على اعتلاء صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا"، ثم المضي قدمًا في طريقه نحو لقب الدوري، دون أن يتسبب منافسوه في إزعاج كبير له، لكن يبدو أن هذا الموسم مختلف.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ولديه مباراة صعبة، اليوم الأحد، أمام فرايبورغ، الذي يسبقه في ترتيب المسابقة المحلية.

ويملك بايرن ميونيخ 16 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن فرايبورغ، صاحب المركز الثاني، ويكفي النادي البافاري الفوز كي يفتح الطريق أمامه نحو منافسة يونيون برلين المتصدر.

وتُقام مبارة بايرن ميونيخ وفرايبورغ، اليوم الأحد، برسم الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، ومن المُقرر أن تُلعب المواجهة على أرضية ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.

باريس سان جيرمان ومارسيليا
يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما سيلتقي اليوم فريق مارسيليا، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ويملك سان جيرمان 26 نقطة، ويتعادل معه لوريان بنفس الرصيد في الوصافة، لكن أبناء العاصمة الفرنسية خاضوا مباراة أقل.

وفي المقابل، يحاول مارسيليا اللحاق بالمنافسة، حين يواجه مُضيفه سان جيرمان عل ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يملك مارسيليا 23 نقطة في المركز الرابع.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الصدر يكسر صمتهُ السياسي ويبرأ من حكومة السوداني برمتها
39.54%
05:33 | 2022-10-15
الصدر يكسر صمتهُ السياسي ويبرأ من حكومة السوداني برمتها
05:33 | 2022-10-15
التربية تصدر تعليمات لتنظيم آلية دوام التلاميذ والطلبة
15.11%
12:20 | 2022-10-15
التربية تصدر تعليمات لتنظيم آلية دوام التلاميذ والطلبة
12:20 | 2022-10-15
الفتح: حكومة السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عبد المهدي وستحاكم ترامب
12%
14:45 | 2022-10-15
الفتح: حكومة السوداني ستكمل ما أنجزته حكومة عبد المهدي وستحاكم ترامب
14:45 | 2022-10-15
بعد فتح باب التطوع.. 12 شرطاً للقبول في الكلية العسكرية
11.79%
03:18 | 2022-10-15
بعد فتح باب التطوع.. 12 شرطاً للقبول في الكلية العسكرية
03:18 | 2022-10-15
مجهولون يقطعون شارعاً بحرق عدد من الإطارات شرقي بغداد
11.17%
15:37 | 2022-10-14
مجهولون يقطعون شارعاً بحرق عدد من الإطارات شرقي بغداد
15:37 | 2022-10-14
قبيل الكلاسيكو.. نبأ سار لبرشلونة ومحزن لريال مدريد
10.39%
07:30 | 2022-10-15
قبيل الكلاسيكو.. نبأ سار لبرشلونة ومحزن لريال مدريد
07:30 | 2022-10-15
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

تحت القصف البرلمان ينجح باختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق‎‎
Play
تحت القصف البرلمان ينجح باختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق‎‎
04:27 | 2022-10-14
بالفيديو ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء على لائحة التراث العالمي
Play
بالفيديو ادراج القنطرة البيضاء في كربلاء على لائحة التراث العالمي
04:23 | 2022-10-14
منطقة قيد التشييد في الزعفرانية تفتقر لابسط الخدمات والاهالي يناشدون
Play
منطقة قيد التشييد في الزعفرانية تفتقر لابسط الخدمات والاهالي يناشدون
07:30 | 2022-10-13
مجلس النواب يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية - عاجل
Play
مجلس النواب يبدأ بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية - عاجل
06:26 | 2022-10-13
بالفيديو.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل وأماكن سقوط الصواريخ التي استهدفت الخضراء
Play
بالفيديو.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل وأماكن سقوط الصواريخ التي استهدفت الخضراء
06:24 | 2022-10-13
بالفيديو.. جرس المدارس ينفض ترابه بدوام حضوري بعد توقفه عامين
Play
بالفيديو.. جرس المدارس ينفض ترابه بدوام حضوري بعد توقفه عامين
07:23 | 2022-10-12
مع قدوم الأمطار شوارع مهددة بالغرق في النجف
Play
مع قدوم الأمطار شوارع مهددة بالغرق في النجف
06:38 | 2022-10-12
ثورة المزارعين: الفلاحون يطالبون بتعويضاتهم لهذا الموسم
Play
ثورة المزارعين: الفلاحون يطالبون بتعويضاتهم لهذا الموسم
06:00 | 2022-10-12
الخميس المقبل موعد لانتخاب رئيس الجمهورية
Play
الخميس المقبل موعد لانتخاب رئيس الجمهورية
05:27 | 2022-10-12
قانون "العشوائيات" يثير جدلا داخل الشارع العراقي والسبب؟‎‎
Play
قانون "العشوائيات" يثير جدلا داخل الشارع العراقي والسبب؟‎‎
04:53 | 2022-10-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.