الأحد الكبير.. 4 معارك تصنع الحدث في دوريات أوروبا

وتتنوع المباريات في كل من الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني، لذا سيكون الأحد مادة دسمة لعشاق كرة القدم الذين يبحثون عن الإثارة والقوة والحماس والندية.لا صوت في إسبانيا يعلو على كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولة التاسعة من مباريات الليغا الإسبانية، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، في مباراة شأنها أن تحدد صدارة جدول الترتيب.ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة، ويتساوى معه ريال مدريد في نفس عدد النقاط، لكن فارق الأهداف يصب في صالح النادي الكتالوني.وتتباين الحالة النفسية لدى كل من ريال مدريد وبرشلونة؛ حيث يعيش النادي الملكي أوقاتًا سعيدة بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ6 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما تراجع مستوى النادي الكتالوني، وبات قريبًا من مغادرة دوري الأبطال، والذهاب للدوري الأوروبي.ولا يملك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، سوى المنافسة على لقب الليغا في محاولة لمصالحة الجمهور والإدارة، ولكن في الوقت نفسه، إن الإصابات التي يعانيها البرسا في الخط الخلفي قد تؤثر في مستوى الفريق، لا سيما أنه عانى أمام إنتر ميلان في دور المجموعات لدوري الأبطال بسبب النقص في الخط الخلفي.وفي المقابل، فإن ريال مدريد يحاول علاج مشكلة الإصابات أيضَا؛ حيث سيغيب عنه الحارس البلجيكي المخضرم، تيبو كورتوا، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى داني سيبايوس، بينما استعاد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، خدمات المدافع الألماني أنطونيو روديغر، إذ من المقرر أن يرتدي روديغر قناعًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في الوجه أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.يخوض ليفربول مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي، في الجولة الحادية عشرة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، على ملعب "أنفيلد"، وسط ضغوط كبيرة يعانيها "الريدز" خلال المرحلة الحالية.وينافس مانشستر سيتي على صدارة البريميرليغ؛ حيث يملك 23 نقطة، بينما يتصدر أرسنال المسابقة برصيد 24 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، وهو ما يؤكد معاناة الريدز الشديدة هذا الموسم 2022-23.وإذا ما خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي، فسيكون من الصعب على "الريدز" مواصلة الطريق نحو البحث عن لقب البريميرليغ هذا الموسم، وقد يهدد ذلك أيضًا حظوظ الفريق في احتلال أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل 2023-24.وقد تمتد الانتقادات داخل ليفربول إلى ملف الصفقات التي عقدها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومدى فعاليتها؛ لا سيما أن النادي ضخَّ مبلغًا كبيرًا في صفقة الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي السابق.ويتصدر النرويجي، إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، بينما يُعد البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، هداف ليفربول في البطولة برصيد 6 أهداف، وهو ما يوضح حجم المعاناة التي يعيشها أبناء "أنفيلد" مقارنةً بتوهج السيتي.اعتاد بايرن ميونيخ على اعتلاء صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا"، ثم المضي قدمًا في طريقه نحو لقب الدوري، دون أن يتسبب منافسوه في إزعاج كبير له، لكن يبدو أن هذا الموسم مختلف.ويحتل بايرن ميونيخ المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ولديه مباراة صعبة، اليوم الأحد، أمام فرايبورغ، الذي يسبقه في ترتيب المسابقة المحلية.ويملك بايرن ميونيخ 16 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن فرايبورغ، صاحب المركز الثاني، ويكفي النادي البافاري الفوز كي يفتح الطريق أمامه نحو منافسة يونيون برلين المتصدر.وتُقام مبارة بايرن ميونيخ وفرايبورغ، اليوم الأحد، برسم الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم، ومن المُقرر أن تُلعب المواجهة على أرضية ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري.يتصدر باريس سان جيرمان الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 26 نقطة، بينما سيلتقي اليوم فريق مارسيليا، في الجولة الحادية عشرة من المسابقة.ويملك سان جيرمان 26 نقطة، ويتعادل معه لوريان بنفس الرصيد في الوصافة، لكن أبناء العاصمة الفرنسية خاضوا مباراة أقل.وفي المقابل، يحاول مارسيليا اللحاق بالمنافسة، حين يواجه مُضيفه سان جيرمان عل ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يملك مارسيليا 23 نقطة في المركز الرابع.