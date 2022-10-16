https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435296-638015245025578108.jpg
التشكيلة الرسمية لبرشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز تشكيلة فريقه لمواجهة برشلونة في لقاء الكلاسيكو، المقرر له مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.
وشهدت تشكيلة نادي برشلونة، التي اختارها تشافي التشكيلة التالية:
حراسة المرمى: شتيغن.
الدفاع: بالدي - كوندي - غارسيا - سيرجي روبرتو.
الوسط: فرينكي دي يونغ - بوسكيتس - بيدري.
الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.
فيما شهدت تشكيلة الفريق الملكي التي اختارها، كارلو أنشيلوتي والذي اختار البدء بالحارس الأوكراني لونين على حساب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.
وجاءت تشكيلة الريال كالتالي:
حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - كارفاخال.
الوسط: كروس - تشواميني - مودريتش.
الهجوم: فينيسيوس - بنزيما – فالفيردي.
يذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد ثماني مباريات على انطلاق المسابقة.
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي