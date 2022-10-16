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الريال يكتسح برشلونة في كلاسيكو الأرض
Alsumaria Tv
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تمكن نادي ريال مدريد من اكتساح نادي برشلونة بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في مباراة الكلاسيكو ضمن الجولة التاسعة من الدوري الاسباني "الليغا".
وجاءت ثنائية الميرينجي في الشوط الأول من توقيع الهداف بنزيما وصاحب القذائف فالفيردي في الدقائق ١٢-٣٥، لينتهي الشوط الأول بواقع 2-0 .
هدف ثالث أتى في الدقيقة ٩١+ بركلة جزاء سجلها رودريجو بعد أن حاول البلاوجرانا العودة بهدف أول من مشاركة البدلاء توريس وصناعة فاتي في الدقيقة ٨٣، لينتهي اللقاء بنتيجة ٣-١ .
واعتلى الريال صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.
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