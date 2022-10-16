الريال يكتسح برشلونة في كلاسيكو الأرض

وجاءت ثنائية الميرينجي في الشوط الأول من توقيع الهداف بنزيما وصاحب القذائف فالفيردي في الدقائق ١٢-٣٥، لينتهي الشوط الأول بواقع 2-0 .هدف ثالث أتى في الدقيقة ٩١+ بركلة جزاء سجلها رودريجو بعد أن حاول البلاوجرانا العودة بهدف أول من مشاركة البدلاء توريس وصناعة فاتي في الدقيقة ٨٣، لينتهي اللقاء بنتيجة ٣-١ .واعتلى الريال صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة.