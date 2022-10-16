صلاح يهدي ليفربول فوزا ثمينا على السيتي في قمة البريميرليج

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 76 من زمن المباراة.وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 13 في المركز الثامن، فيما بقي رصيد سيتي 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.وشهد اللقاء تلقى مدرب ليفربول يورجن كلوب البطاقة الحمراء، قبل 5 دقائق على النهاية لاعتراضه على قرارات الحكم، وآثر البديل فابيو كارفاليو التقدم بالكرة والتسديد بدلا من التمرير لصلاح أو جوتا، ليهدر فرصة تعزيز التقدم على ليفربول بالدقيقة 87.ووصل محمد صلاح للهدف رقم 121، ليصبح ثانى هدافى ليفربول فى البريميرليج، متخطيا النجم السابق ستيفن جيرارد برصيد 120 هدفا، ويتصدر روبى فاولر برصيد 128 هدفا.