العراق يهزم الكويت في تصفيات كأس آسيا للشباب

تمكن منتخب شباب العراق، الأحد، من الفوز على نظيره الكويتي في تصفيات كأس آسيا للشباب التي تقام حالياً في الكويت.

وسجل العراق هدفين من خلال مسلم موسى فياض (د. 40) وأسهر علي (د. 90+ 2). وكانت منتخبنا فاز في مباراته السابقة على نظيره الهندي بأربعة أهداف لهدفين وسيلتقي نظيره الاسترالي يوم الثلاثاء المقبل.