رسمياً.. قطر تظفر بتنظيم كأس آسيا 2023

وسلّم رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة شهادة استضافة قطر لكأس آسيا لرئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، لتكون المرة الثالثة تستضيف قطر النهائيات القارية بعد 1988 و2011.وتعد بطولة كأس آسيا أو كأس أمم آسيا هي البطولة الأكثر أهمية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، المسؤول عن كرة القدم في قارة آسيا، تمارس هذه البطولة مرة واحدة كل أربعة سنوات، والتي بدأت في عام 1956 بهونغ كونغ، ونال عليها المنتخب الوطني العراقي في عام 2007 بعد تغلبه على السعودية بالنهائي بهدف دون رد.