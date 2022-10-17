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رسمياً.. قطر تظفر بتنظيم كأس آسيا 2023
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
ستستضيف قطر كأس آسيا 2023 في كرة القدم، بعد اختيارها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اليوم الإثنين في كوالالمبور، بدلاً من الصين المعتذرة في أيارالماضي بسبب سياستها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وسلّم رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن ابراهيم آل خليفة شهادة استضافة قطر لكأس آسيا لرئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، لتكون المرة الثالثة تستضيف قطر النهائيات القارية بعد 1988 و2011.
وتعد بطولة كأس آسيا أو كأس أمم آسيا هي البطولة الأكثر أهمية لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC)، المسؤول عن كرة القدم في قارة آسيا، تمارس هذه البطولة مرة واحدة كل أربعة سنوات، والتي بدأت في عام 1956 بهونغ كونغ، ونال عليها المنتخب الوطني العراقي في عام 2007 بعد تغلبه على السعودية بالنهائي بهدف دون رد.
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