مبابي يخرج عن صمته ويكشف حقيقة رحيله عن سان جيرمان

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مبابي طلب من إدارة سان جيرمان السماح له بالرحيل في يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب شعوره بالخيانة نتيجة عدم تنفيذ الوعود التي قدمت له أثناء قيامه بتجديد عقده حتى صيف 2025.مبابي، والذي شارك في انتصار باريس سان جيرمان على ضيفه مارسيليا 1-0 في كلاسيكو الدوري الفرنسي، قرر الخروج عن صمته، وتحدث في تصريحات نقلتها محطة "مونت كارلو" الإذاعية الفرنسية.وقال مبابي: "لم أطلب مغادرة باريس سان جيرمان في شهر يناير المقبل، ما تم ذكره حول هذا الموضوع خاطئ تمامًا".وأضاف: "ما يقال عن شعوري بالغضب في باريس سان جيرمان غير صحيح أيضا، كل ما ذكر ليس له أي أساس من الصحة".يذكر أن مبابي كان قريبا من الانتقال مجانا لصفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، لكنه عدل عن ذلك بعد ضغوط كبيرة أبرزها من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، ليقرر الاستمرار مع سان جيرمان.