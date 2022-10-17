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أنظار العالم تتجه صوب باريس.. "الكرة الذهبية" تميل لبنزيما وتعزل بطلها الاول!

رياضة

2022-10-17 | 04:54
أنظار العالم تتجه صوب باريس.. &quot;الكرة الذهبية&quot; تميل لبنزيما وتعزل بطلها الاول!
1,326 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة اليوم، الإثنين، هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" التى تمنحها كل عام لأفضل لاعب فى العالم، ويعد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى ليفربول الإنجليزي أحد المرشحين للتتويج بالجائزة، بينما يعتبر النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد أبرز المرشحين للفوز.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم من كل أنحاء العالم صوب مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية "باريس" فى العاشرة مساء اليوم، لمتابعة حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والجوائز الأخرى، التى تقدمها "فرانس فوتبول" سنويا، وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت الحصول على حقوق بث الحفل.

ودائما ما تستحوذ جائزة أفضل لاعب فى العالم على معظم الاهتمام والأضواء فى هذا الحفل، فيما يشهد الحدث تقديم جوائز أخرى منها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب وجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.

كما أنه للمرة الأولى فى تاريخ الجائزة، لن يكون التقييم مبنياً على أداء اللاعبين وإنجازاتهم على مدار العام التقويمي وإنما سيكون بناءً على ما قدموه خلال الموسم الكروي الماضي 2021 – 2022.

وتشهد الجائزة هذا العام مفاجأة كبري بغياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وبالتحديد منذ اختياره ضمن قائمة المرشحين للجائزة للمرة الأولى في نسخة 2006.

كان ميسي فاز بها في العام الماضي لتكون المرة السابعة التي يتوج فيها بهذه الجائزة محققا بذلك رقما قياسيا مثيرا كأكثر الحاصلين عليها على مدار مسيرته الكروية حتى الآن، ولا يقترب من إنجاز البرغوث سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز الكرة الذهبية 5 مرات سابقة كان آخرها في 2017.

وتشير العديد التقارير الإعلامية والصحفية إلى أن الفرنسي كريم بنزيما سيكون الأوفر حظا للفوز بالجائزة هذه المرة في ظل الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع ريال مدريد بالموسم الماضي وفوزه مع الفريق بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عن جدارة وتصدره لقائمة الهدافين بالمسابقتين.

وتابعت التقارير أنه قبل حسم اللقبين لصالح بنزيما وريال مدريد، كانت المقارنة والمفاضلة تدور بين النجم الفرنسي ونظيره المصري محمد صلاح نجم ليفربول وزميله السابق السنغالي ساديو ماني الذي ترك هجوم ليفربول وانتقل في صيف هذا العام إلى بايرن ميونخ الألماني.

وحصل صلاح وماني مع ليفربول ثنائية الكأس المحلية (كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية) ولكنهما خسرا مع الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بنزيما ورفاقه، كما حل ليفربول ثانيا خلف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

من جانبه، قال باسكال فيري، رئيس تحرير مجلة "فرانس فوتبول" في تصريحات إعلامية إن محمد صلاح سيكون من بين الستة لاعبين المرشحين للفوز بجائزة البالون دور في هذه النسخة، لأنه في موسم 2021 -2022 حقق العديد من الإنجازات وتم اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ، إلا أن هناك نقطتان ليستا في صالحه وهما عدم فوزه بكأس الأمم الافريقية وعدم التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وأضاف رئيس تحرير فرانس فوتبول: " من وجهة نظري، فإن محمد صلاح، يمتلك مقومات أن يكون بين الثلاثة لاعبين الأوائل أو أكثر من ذلك في قائمة المرشحين للجائزة".

وكان صلاح وماني قادا أيضا منتخبي مصر والسنغال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي، وأحرز ماني والمنتخب السنغالي اللقب الأفريقي الأول في تاريخهما من خلال الفوز في النهائي على المنتخب المصري بركلات الترجيح فقط.

وتضم قائمة المرشحين الـ30 أيضا العديد من اللاعبين المميزين طبقا للقائمة المعلنة في 12 أغسطس الماضي، أبرزهم النرويجي إيرلنج هالاند والبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا في الجائزة بالعام الماضي فيما حرمه إلغاء الجائزة في 2020 من فرصة كبيرة للتتويج بالكرة الذهبية.

وسيتم الإعلان عن الحاصل علي الجائزة من اللاعبين الرجال والنساء وأيضًا جائزتي كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى والتي يتنافس عليها البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد مع البرازيليين إديرسون (مانشستر سيتي) وأليسون بيكر (ليفربول) والسنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

وتعد أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة والمنتخب الإسباني، والفائزة بالجائزة في العام الماضي، ضمن أبرز المرشحات أيضا لنيل جائزة افضل لاعبة هذه المرة فيما تتنافس معها بقوة كل من آدا هيجربيرج والإنجليزية بيث ميد التي تحظى بترشيحات قوية بعد فوزها مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس أمم أوروبا منتصف هذا العام.

كما تضم قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب (تحت 21 عاما) 10 لاعبين في مقدمتهم الإسباني جافي لاعب برشلونة الإسباني والفرنسي إدوار كامافينجا المنتقل من رين الفرنسي إلى ريال مدريد في صيف العام الحالي إضافة للألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ الألماني) والإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي).
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