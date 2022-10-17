نيمار يمثل امام القضاء بشأن قضية انتقاله من سانتوس (فيديو)

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📌 Sandro Rosell, acusado en el juicio de Neymar, llega a la Audiencia de Barcelona



📌 La fiscalía pide cinco años de prisión y siete de inhabilitación



📲 @DBR8 pic.twitter.com/xlVdsQHibi — Diario SPORT (@sport) October 17, 2022

وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.



وطالبت الشركة بعقوبة أشد على نيمار بالسجن خمس سنوات وغرامات بقيمة 149 مليون يورو مع حرمانه من اللعب خلال مدة العقوبة التي يحددها القاضي.



وبجانب نيمار (30 عاما) من المتوقع أن يمثل للمحاكمة صباح الاثنين والدا اللاعب وممثلو الناديين ومنهم رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو وسلفه روسيل ورئيس سانتوس السابق أوديليو رودريغيز.



وأمرت المحكمة الجميع بالحضور الساعة العاشرة صباحًا اليوم الاثنين.



وقال باولو ناصر محامي شركة (دي.آي.إس) في مؤتمر صحفي ببرشلونة يوم الخميس "نيمار، بالتواطؤ مع والديه ومجلسي إدارة برشلونة وسانتوس، خان ثقة موكلي.



"القيمة الحقيقية للانتقال (بين سانتوس وبرشلونة) كانت 82 مليون يورو، وظهرت 17 مليون يورو فقط في التحويل الرسمي".



وأضاف أن نيمار لم يتم بيعه لمن يدفع أعلى سعر، مشيرًا إلى أن أندية أخرى عرضت 60 مليون يورو للحصول على خدماته.





L’arrivée de Neymar au Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne. Le brésilien est présent au 1er jour de son procès mais il ne sera interrogé que vendredi pic.twitter.com/OtbVdZVOxv — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) October 17, 2022

ونفى كل المتهمين بضع مرات ارتكاب أي مخالفة.



وخسر نيمار، وهو عضو بارز بمنتخب البرازيل الذي يخوض نهائيات كأس العالم في قطر الشهر المقبل، طعنا أمام المحكمة العليا الإسبانية في 2017 ما مهد الطريق أمام محاكمته.



وليس من الواضح إنْ كان سيُطلب من نيمار البقاء خلال جلسات الاستماع بأكملها والتي من المتوقع أن تستمر سبعة أيام.



وسجل نيمار هدف فوز سان جيرمان 1-صفر على أولمبيك مرسيليا أمس الأحد، وسيواجه فريقه أغاكسيو يوم الجمعة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي قبل مواجهة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا يوم الـ25 من أكتوبر/ تشرين الأول.





وقال شاهد من "رويترز"، إن نيمار ووالده وصلا إلى إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين واستقلا سيارة باتجاه وسط مدينة برشلونة بعد أن قضى اللاعب بعض الوقت في توقيع تذكارات لأحد المشجعين في مطار المدينة.ويسعى مدعون في إسبانيا إلى حكم بسجن نيمار لعامين وتغريمه عشرة ملايين يورو (9.8 مليون دولار) بجانب السجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وتغريم النادي القطالوني 8.4 مليون يورو.