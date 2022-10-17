ميسي يرشح منتخبين للفوز بكأس العالم

وقال ميسي، في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "فيما يتعلق بالمرشحين، هناك منتخبات كبرى مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا، ومتأكد من نسيان بعضها".واضاف: "لكن إذا كان علي اختيار منتخب أو اثنين فقط، أعتقد اليوم أن البرازيل وفرنسا هما أكبر المرشحين للفوز بكأس العالم".وكان ميسي قد ودع مونديال 2018 رفقة منتخب الأرجنتين، من دور ال16 عقب الخسارة (3-4) أمام فرنسا، التي توجت باللقب في النهاية على حساب كرواتيا.وصرح "البرغوث" مؤخرا بأن مونديال 2022 سيكون الأخير في مسيرته كلاعب.وتنطلق البطولة يوم 20 تشرين ثان المقبل في قطر، وتستمر حتى 18 كانون أول.