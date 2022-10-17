اتحاد الكرة يوقع اتفاقية مع رابطة دوري المحترفين الإسباني

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الاتفاقيةُ تضمنت التعاونَ ما بين الطرفين لإقامةِ رابطةِ دوري المحترفين في العراق ومشروع الحلم للفئاتِ العمريّةِ من أجل تَطويرِ الكُرةِ العراقيّةِ بما يخدمُ المنتخباتُ الوطنيّة وأندية الدوري ".وأضاف انه "وقعَ الاتفاقية من الجانبِ العراقي وزيرُ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم "عدنان درجال"، ومن الجانبِ الإسباني المُدير التنفيذيّ للرابطةِ الإسبانيّة "اوسكار مايو"، وبتواجدِ السفير العراقي في إسبانيا الدكتور صالح التميمي وعُضو اتحاد الكرة يحيى زغير ورئيس نادي الكهرباء علي الأسدي".وأشار الاتحاد الى ان "هذه تأتي الاتفاقيةُ لتدعيمِ كرتنا وتطوير الخبراتِ العراقيّة بما ينسجمُ مع التطورِ الحاصلِ على مُستوى العالم، والفائدة المُكتسبة من خلال التعاونِ مع جهاتٍ رياضيّةٍ عالميّةٍ لها باعٌ طويلٌ في مجالِ كرةِ القدم وحققت الكثيرَ من الإنجازاتِ على صعيدِ الدوري والعمل في مجالِ الفِئات العمريّة".