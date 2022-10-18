"الكرة الذهبية".. بنزيما يعيد الامجاد لفرنسا بعد 24 عاماً من الغياب

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها بنزيما بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما أصبح ثامن لاعب من ريال مدريد يفوز بجائزة الكرة الذهبية.وأضافت الشبكة أن كريم بات أول لاعب فرنسي يفوز بالجائزة منذ عام 1998، عندما حققها زين الدين زيدان.وتوج لاعبو الريال الثمانية إجمالا بـ 12 كرة ذهبية، وهم: دي ستيفانو "1957، 1959"، ريمون كوبا "1958"، لويس فيجو "2000"، رونالدو "2002، كانافارو "2006"، كريستيانو رونالدو "2013، 2014، 2016، 2017"، ولوكا مودريتش "2018"، ثم بنزيما 2022.وتابعت "فرنسا تمتلك الآن 5 فائزين مختلفين بالكرة الذهبية، لا توجد أي دولة أخرى لديها أكبر من هذا العدد. إنجاز ذهبي".وسبق بنزيما لهذا الإنجاز الرباعي الفرنسي: ريمون كوبا "1958"، ميشيل بلاتيني "1983، 1984، 1985"، جان بيير بابان "1991" وزين الدين زيدان "1998".وتفوق بنزيما على العديد من نجوم كرة القدم الذين نافسوه لحصد الجائزة هذا العام، وعلى رأسهم محمد صلاح وساديو ماني وتيبو كورتوا وروبرت ليفاندوفسكي.