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اليوم.. شباب العراق بمواجهة استراليا في تصفيات آسيا بهدف التأهل
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقررة إقامتها في أوزبكستان للفترة من 1-18 آذار المقبل.
ويملك كلا المنتخبين ست نقاط ويكفي التعادل لتأهلهما معاً الى النهائيات الآسيوية، بينما ستكون مواجهة الكويت أمام الهند تحصيل حاصل بعد خروجهما من هذا التجمع القاري.
ويرغب مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد في حسم الصدارة وتأكيد جدارته والانتصار على أستراليا الأقـوى في هذه المجموعة، ليكون المنتخب العاشر الذي يتأهل مباشرة بعد احتلاله المركز الأول أو الرهان على نتيجة التعادل إذ ما أراد التأهل، كأفضل خمسة ثوان من المجاميع .
فيما سيدخل مدرب أستراليا تريفور مورغان بثقة عالية بعد الانتصارين على الكويت والهند وسيراهن على القوة البدنية للاعبيه والقدرة على افتكاك الكرات في مختلف أرجاء الملعب .
وحجزت 9 منتخبات مقاعدها في النهائيات رسمياً، وهي السعودية من المجموعة الأولـى، قطر من الثانية، اليابان من الثالثة، الأردن من الرابعة، كوريا الجنوبية من الخامسة، إندونيسيا من السادسة، عمان من السابعة، طاجيكستان من التاسعة، وإيران من العاشرة.
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