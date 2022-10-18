الأسوأ بين آخر 8 مدربين لبرشلونة.. إحصائيات صادمة تخص تشافي

ووصل تشافي إلى 50 مباراة بوصفه مدربا لبرشلونة في مباراة الكلاسيكو التي خسرها البلوغرانا في الدوري الإسباني 1-3 أمام ريال مدريد أمس الأحد، ليتراجع إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 22 نقطة، متخلفًا بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي الريال الذي ارتقى إلى الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة.وحصد تشافي، الذي تولى تدريب برشلونة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، 28 انتصارا في أول 50 مباراة بمسيرته التدريبية مع برشلونة، مقابل 11 تعادلًا و11 خسارة، ليجمع 95 من أصل 150 نقطة ممكنة، بنسبة 63.3%.وتُعد أرقام تشافي الأسوأ لآخر 8 مدربين لبرشلونة في أول 50 مباراة، بينما يُعد لويس إنريكي، المدرب الحالي للمنتخب الإسباني، الأفضل بنسبة بلغت 85%، متفوقًا على الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي الحالي الذي حقق نسبة 79.3%.وحقق تشافي 95 نقطة من أصل 150 ممكنة (63.3٪)، وهو رقم أقل مما حققه فرانك ريكارد (64٪)، ورونالد كومان (70.7٪)، وتيتو فيلانوفا (77.3٪)، وإرنستو فالفيردي (79.3٪)، وجيراردو تاتا مارتينو (79.3٪)، وبيب غوارديولا (79.3٪)، ولويس إنريكي (85٪) الذي لديه أفضل سجل برصيد 129 نقطة.1. لويس إنريكي: 42 فوزا، 3 تعادلات، 5 خسائر، 129 نقطة (86٪ من النقاط)؛2. بيب غوارديولا: 37 فوزا، 8 تعادلات، 5 خسائر، 119 نقطة (79.3٪ من النقاط)؛3. جيراردو "تاتا" مارتينو: 37 فوزا، 8 تعادلات، 5 خسائر، 119 نقطة (79.3٪ من النقاط)؛4. إرنستو فالفيردي: 36 فوزا، 11 تعادلا، 3 خسائر، 119 نقطة (79.3٪ من النقاط)؛5. تيتو فيلانوفا: 36 فوزا، 8 تعادلات، 6 خسائر، 116 نقطة (77.3٪ من النقاط)؛6. رونالد كومان: 33 فوزا، 7 تعادلات، 10 خسائر، 106 نقاط (70.7٪ من النقاط)؛7. فرانك ريكارد: 28 فوزا، 12 تعادلا، 10 خسائر، 96 نقطة (64٪ من النقاط)؛8. تشافي هيرنانديز: 28 فوزا، 11 تعادلا، 11 خسارة، 95 نقطة (63.3٪ من النقاط).