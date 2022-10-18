بيريز يكشف حقيقة تفاوض ريال مدريد مع مبابي وهالاند

وأشارت تقارير صحفية إلى دخول مبابي دائرة اهتمامات ريال مدريد مجددا، خاصة بعد توتر علاقته مع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، فضلا عن الأنباء التي تشير إلى عدم ارتياحه بصفوف الفريق، رغم تجديد عقده قبل بداية الموسم الجديد.فضلا عن ذلك، فإن هالاند أصبح مرشحا بقوة للانضمام إلى ريال مدريد، خاصة بعد المستوى اللافت للنظر الذي يقدمه مع مانشستر سيتي الإنجليزي، تزامنا مع خروج شائعات تؤكد وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل إلى الفريق الملكي في صيف 2024، مقابل 150 مليون يورو.وعن هذه الأنباء، قرر رئيس ريال مدريد التعليق في تصريحات نشرتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية حيث قال: "لا أعرف أي شيء عن مفاوضات مبابي، ولم أقرأ حتى تلك الأنباء التي أشارت إلى رغبتنا في التعاقد معه، لا أهتم بهذه الأمور".وتابع: "لقد عشنا صيفا جيدا، وأعتقد أنه لا يمكن معرفة أي شيء في المُستقبل، لكنني سعيد للغاية بمستوى لاعبي ريال مدريد وخاصة الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو".ورفض بيريز الحديث عن إمكانية ضم مبابي المستقبل بقوله: "لا أريد الحديث عن مثل هذه الأمور، نحن نمتلك لاعبين بجودة عالية وشباب على أعلى مستوى، ويجب التركيز مع هذه المجموعة من أجل مواصلة تحقيق الألقاب خلال السنوات المُقبلة، وهذا كل شيء".وتطرق رئيس النادي الملكي للحديث عن البند الذي يتيح له التعاقد مع هالاند مستقبلا: "ليس لدي أي فكرة عن هذا البند، أنا لا أحاول الحديث عن أمور ليس لي دخل بها".واختتم: "ريال مدريد فريق كبير ولا يتأثر بلاعب على مدار تاريخه، نحن نلعب كمجموعة ونمتلك إمكانيات هائلة، تتمثل في وجود مدرب مميز (كارلو أنشيلوتي)، ولاعبين صغار على أعلى مستوى".ويمتلك الريال مجموعة مميزة من اللاعبين في الوقت الحالي، حيث يجمع بين الخبرة والشباب، إذ يتواجد عدة نجوم كبار مثل كريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش وتيبو كورتوا وديفيد ألابا وداني كارباخال، مع مجموعة من الصغار تتمثل في فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس ورودريجو وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا.جدير بالذكر أن هالاند يرتبط بعقد مدته 5 سنوات مع مان سيتي، بينما يظل مبابي على قوة سان جيرمان حتى صيف عام 2025، وهو ما يصعب مهمة "المرينجي" في الظفر بخدمات أي منهما.