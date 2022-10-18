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السومرية تنشر تشكيلة ليوث الرافدين لمواجهة استراليا
Alsumaria Tv
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تنشر السومرية نيوز تشكيلةُ منتخبِ الشَباب أمام أستراليا في المُباراةِ التي ستقامُ، اليوم الثلاثاء، في الساعةِ الرابعة والنصف عصراً ضمن تصفياتِ كأس آسيا للشباب 2022.
تنشر السومرية نيوز تشكيلةُ منتخبِ الشَباب أمام أستراليا في المُباراةِ التي ستقامُ، اليوم الثلاثاء، في الساعةِ الرابعة والنصف عصراً ضمن تصفياتِ كأس آسيا للشباب 2022.
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