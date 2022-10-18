رغم الخسارة منتخب الشباب يتأهل الى نهائيات اسيا

تأهل منتخب شباب العراق، اليوم الثلاثاء، الى نهائيات اسيا للشباب رغم الخسارة امام المنتخب الأسترالي بنتيجة 1-0.

وتمكن منتخب الشباب من التأهل الى نهائيات كأس اسيا للشباب العام القادم في أوزبكستان ضمن احسن خمس ثواني في التصفيات التي لعب منتخبنا الوطني مبارياتها في الكويت ضمن المجموعة الثامنة.