https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435468-638017036426737172.jpg
رغم الخسارة منتخب الشباب يتأهل الى نهائيات اسيا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
تأهل منتخب شباب العراق، اليوم الثلاثاء، الى نهائيات اسيا للشباب رغم الخسارة امام المنتخب الأسترالي بنتيجة 1-0.
وتمكن منتخب الشباب من التأهل الى نهائيات كأس اسيا للشباب العام القادم في أوزبكستان ضمن احسن خمس ثواني في التصفيات التي لعب منتخبنا الوطني مبارياتها في الكويت ضمن المجموعة الثامنة.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا