Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالأسماء.. 10 نجوم يغيبون عن كأس العالم 2022
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

صفقة انتقال ميسي إلى باريس على طاولة المحكمة العامة الأوروبية

رياضة

2022-10-19 | 02:45
صفقة انتقال ميسي إلى باريس على طاولة المحكمة العامة الأوروبية
360 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
بدأت المحكمة العامة الأوربية، الاستماع للدعوى المرفوعة أمامها ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بخصوص عدم شرعية صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية صيف عام 2021.

وأفاد تقرير لموقع "فوت ميركاتو"، أن شخصين رفعا دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان يطعنان في الطريقة التي جرى من خلالها ضم نجم برشلونة الإسباني السابق، ويتعلق الأمر بكل من بينيا بارساليون وشخصية اجتماعية مجهولة الهوية.

وحسب "فوت ميركاتو"، فإن هذين الشخصين لجآ إلى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والتي يقع مقرها في لوكسمبورغ، بعدما رفضت المفوضية الأوروبية التحقيق في طريقة انتقال ميسي للنادي الباريسي كون أن فرنسا أجلت تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف.

ويتّهم أصحاب الشكوى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، باستغلال هذا الوضع من أجل "تشويه المنافسة"، وهو ما أجبر نادي برشلونة على التخلي عن نجمها الأول.

ويشير التقرير إلى أن الكثير من الأشخاص المؤثرين في محيط الفريق الكتالوني وشخصيات اجتماعية في برشلونة وبمساعدة من المحامي الفرنسي جون برانكو، ضغطوا بشدة وحاولوا إفشال صفقة انتقال ميسي مجانًا لفريق العاصمة الفرنسية في صيف 2021، لكنهم فشلوا.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فجّر قنبلة دوَّى صداها العالم أجمع عندما نجح في إقناع البرغوث الأرجنتيني بالتوقيع له، وهو الذي كان حُرًّا من أي التزام، كون عقده مع البلوغرانا انتهى في يونيو/حزيران 2021.

وحتى وإن قبلت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الدعوى ضد باريس سان جيرمان من الناحية الشكلية والمضمون، فسيبقَ حكمها النهائي في القضية يتطلب شهورًا للنطق به، فقد بدأت الثلاثاء بالاستماع إلى الأطراف المتنازعة في القضية.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
الحرس الثوري يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى السعودية
21.44%
06:26 | 2022-10-17
الحرس الثوري يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى السعودية
06:26 | 2022-10-17
أمطار وانخفاض الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
16.53%
04:27 | 2022-10-18
أمطار وانخفاض الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
04:27 | 2022-10-18
التربية عن زيارة &quot;الساعدي&quot; لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر
16.05%
06:55 | 2022-10-18
التربية عن زيارة "الساعدي" لإحدى مدارس البنات: ستتم محاسبة المقصر
06:55 | 2022-10-18
أمر قضائي بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء
15.84%
07:29 | 2022-10-17
أمر قضائي بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء
07:29 | 2022-10-17
الفتلاوي توجه رسالة للسوداني.. &quot;لكي تنجح عليك بهذا الأمر&quot;
15.83%
10:43 | 2022-10-17
الفتلاوي توجه رسالة للسوداني.. "لكي تنجح عليك بهذا الأمر"
10:43 | 2022-10-17
التربية تشكل لجنة تحقيقية بعد زيارة &quot;مطرب شعبي&quot; لإحدى مدارس البنات
14.31%
07:06 | 2022-10-18
التربية تشكل لجنة تحقيقية بعد زيارة "مطرب شعبي" لإحدى مدارس البنات
07:06 | 2022-10-18
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

أستاذ عراقي يحوّل غرفة مهجورة إلى صف فنيّ لتشجيع تلاميذه‎‎
Play
أستاذ عراقي يحوّل غرفة مهجورة إلى صف فنيّ لتشجيع تلاميذه‎‎
04:10 | 2022-10-18
بالفيديو: بعد ما كُلف بتشكيل الكابينة الوزارية.. كيف سيكون شكل حكومة السوداني؟
Play
بالفيديو: بعد ما كُلف بتشكيل الكابينة الوزارية.. كيف سيكون شكل حكومة السوداني؟
16:02 | 2022-10-17
بالفيديو: اهالي الجمعية في منطقة الدورة يشكون من طفح المياه الثقيلة
Play
بالفيديو: اهالي الجمعية في منطقة الدورة يشكون من طفح المياه الثقيلة
11:30 | 2022-10-17
بالفيديو: اكثر من 800 مليون شخص في العالم ما زالوا يعانون من الجوع‎‎
Play
بالفيديو: اكثر من 800 مليون شخص في العالم ما زالوا يعانون من الجوع‎‎
11:00 | 2022-10-17
بالفيديو.. اعترافات "نصّاب" يسرق الرواتب عبر "فيسبوك" في نينوى
Play
بالفيديو.. اعترافات "نصّاب" يسرق الرواتب عبر "فيسبوك" في نينوى
07:35 | 2022-10-17
الصدر ممتعضٌ من تكليف السوداني ومراقبون: المعارضة الصدرية صحية‎‎
Play
الصدر ممتعضٌ من تكليف السوداني ومراقبون: المعارضة الصدرية صحية‎‎
05:51 | 2022-10-17
تحذيرات: العراق يتقدم بمعدلات الفساد العالمي
Play
تحذيرات: العراق يتقدم بمعدلات الفساد العالمي
05:48 | 2022-10-17
بالفيديو.. برلمانيون يشخصون هدراً بالمال العام في مقبرة النجف النموذجية
Play
بالفيديو.. برلمانيون يشخصون هدراً بالمال العام في مقبرة النجف النموذجية
15:20 | 2022-10-16
"منبوذون وفي عزلة".. السومرية تتقصى حياة الغجر في الديوانية
Play
"منبوذون وفي عزلة".. السومرية تتقصى حياة الغجر في الديوانية
07:48 | 2022-10-16
تحت القصف البرلمان ينجح باختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق‎‎
Play
تحت القصف البرلمان ينجح باختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للعراق‎‎
04:27 | 2022-10-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.