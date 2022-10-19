تقام في سوريا وبأعمار مختلفة.. تفاصيل مشاركة العراق ببطولة العرب للشطرنج

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق اليوم الاربعاء، منافسات بطولة العرب للفئات العمرية بالشطرنج للذكور والإناث التي تستضيفها سوريا، لغاية الثالث والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة منتخباتنا الوطنية، التي وصلت أمس إلى العاصمة دمشق.



ويتألف الوفد من 26 لاعباً ولاعبة هم ربيع صباح نوري ومعزز ظاهر حبيب وأحمد جزا جمال وزيد علاء جاسب وأمير ظافر عبد الأمير وعلي فراس قاسم وباقر حميد خلف وأمين محمد عيدان وطارق سامر أحمد وبدر أميد صابر وطه سامر حسام الدين رفعت وثاريكار أحمد وحسن عبد الكريم حسن وإسماعيل خليل طارق ولاوين محمد طاهر وسارة مسعود عبد الله ووداد صباح نوري وبروه بشتوان أحمد ونهاد صباح نوري وطيبة مهدي عطية ونور الزهراء ظافر عبد الأمير وملاك مهدي عطية ورتاج سعد محسن ولارا سمير أنور وريسا كامران ووريا وسهاد صباح نوري. وستكون الفئات المشاركة في البطولة هي (6-8-10-12-14-16-18-20) عاماً.

