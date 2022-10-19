الاتحاد العراقي ينفي التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني

السومرية نيوز – رياضة

أكد مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة يوسف فعل، أن المدرب راضي شنيشل سيقود المنتخب أمام المكسيك في حال لم يتم الاتفاق مع مدرب في الفترة المقبلة.



وقال فعل في المؤتمر الصحفي الدوري الذي عقد في مقر الاتحاد، إن "اتحاد الكرة لم يعقد اي اتفاق نهائي مع اي مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني، وان كل ما أشيع هو عارٍ عن الصحة"، لافتا الى انه "في حال لم تتم تسمية المدرب خلال الفترة المقبلة فإن المدرب راضي شنيشل هو من سيقود المنتخب الوطني في مباراة المكسيك الودية".

وبخصوص قرعة خليجي 25 المؤمل اقامتها في الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، اوضح فعل ان" شركة عالمية متخصصة ستقوم بتنفيذ الحفل بأشراف مباشر من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم"، لافتا الى أن "حفل القرعة سيكون منقولاً في جميع القنوات التلفزيونية".

واضاف فعل أن "منطقة التصريحات ستكون خارج قاعة المؤتمر ولن يسمح لاي قناة بالدخول"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الخليجي هو المسؤول عن تحديد مكان وزمان قرعة خليجي 25".

وعن زيارة وزير الشباب، رئيس اتحاد اللعبة عدنان درجال الى اسبانيا ذكر فعل أن "سبب الزيارة هو لعقد لقاءات مع رابطة الليغا وتوقيع عقد مباشر مع هذه الرابطة لمساعدت الاتحاد في تنظيم الدوري لموسم 2023/2024 على أن يكون التوقيع النهائي في بغداد"، مبيناً، أن "الغاية من هذا الاتفاق هو التركيز على دوري الفئات العمرية لذا فان الشعار العام لدوي الفئات سيكون تحت التجربة الاسبانية".