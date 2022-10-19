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"فيفا" يرفع الحظر عن أموال الاتحاد العراقي لكرة القدم

رياضة

2022-10-19 | 09:24
&quot;فيفا&quot; يرفع الحظر عن أموال الاتحاد العراقي لكرة القدم
المصدر:
وكالات
2,193 مشاهدة

أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تم رفع الحظر عن أمواله المجمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مدير إعلام اتحاد الكرة يوسف فعل، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "تم رفع الحظر عن الأموال المجمدة للاتحاد العراقي لكرة القدم من قبل الفيفا، وذلك بعد جهد كبير وعمل منظم ارتقى إلى أن يقتنع الاتحاد الدولي برفع الحظر عن تلك الأموال".

وأضاف: "أنه متى ما وصلت الأموال فإن الحكام في المقدمة من أجل سداد جميع مستحقاتهم المالية".

وأوضح فعل: "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، وجه بإكمال أوراق اللاعبين المغتربين بالتنسيق مع السفارات، كونهم ثروة وطنية وسيخدمون الكرة العراقية".

واختتم: "قرعة خليجي 25 ستقام الثلاثاء المقبل في البصرة، وأكمل الاتحاد العراقي جميع ترتيبات الحفل ومراسمها، من أجل الظهور بأجمل صورة".
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