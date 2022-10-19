"فيفا" يرفع الحظر عن أموال الاتحاد العراقي لكرة القدم

وقال مدير إعلام اتحاد الكرة يوسف فعل، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "تم رفع الحظر عن الأموال المجمدة للاتحاد العراقي لكرة القدم من قبل الفيفا، وذلك بعد جهد كبير وعمل منظم ارتقى إلى أن يقتنع الاتحاد الدولي برفع الحظر عن تلك الأموال".وأضاف: "أنه متى ما وصلت الأموال فإن الحكام في المقدمة من أجل سداد جميع مستحقاتهم المالية".وأوضح فعل: "رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، وجه بإكمال أوراق اللاعبين المغتربين بالتنسيق مع السفارات، كونهم ثروة وطنية وسيخدمون الكرة العراقية".واختتم: "قرعة خليجي 25 ستقام الثلاثاء المقبل في البصرة، وأكمل الاتحاد العراقي جميع ترتيبات الحفل ومراسمها، من أجل الظهور بأجمل صورة".