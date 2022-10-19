https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435578-638017855317196906.jpg
تعادلان في افتتاح الجولة الثالثة من ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
شهد افتتاح الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، تعادلين بين فريقي الكرخ والنجف وناديي الحدود ونفط الوسط.
وشهدت المباراة الأولى التي احتضنها ملعب الساحر احمد راضي بين ناديي الكرخ والنجف تعادلا سلبيا من دون اهداف.
اما المباراة الثانية التي جرت على ارض ملعب الشعب الدولي بين ناديي الحدود ونفط الوسط انتهت أيضا بالتعادل السلبي من دون اهداف.
وستجري في وقت لاحق ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من ممتاز الكرة لهذا اليوم بين الزوراء وزاخو، ودهوك والنفط، والقوة الجوية وكربلاء.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا