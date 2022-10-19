الزوراء يهزم زاخو في ممتاز الكرة

تمكن فريق الزوراء لكرة القدم، اليوم الأربعاء، من التغلب على نظيره زاخو بهدفين لهدف في الدوري العراقي الممتاز.

وسجل الزوراء في المباراة التي اقيمت على ملعبه، علاء عباس وعلي يوسف، فيما سجل زاخو عبر منار طه. وبهذا الفوز ترتفع نقاط الزوراء في ترتيب الدوري الى 6 نقاط أمام ثلاث لزاخو.