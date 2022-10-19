صلاح يتأهب لتحطيم رقم قياسي جديد

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، فإن صلاح يملك في رصيده 69 هدفا سلجها لصالح ليفربول على أرضه، بالتساوي مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.وفي حال تسجيل صلاح لهدف في مباراة اليوم ضد وست هام، سيصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا في أنفيلد، بعد روبي فاولر (85 هدفا).جدير بالذكر، أن صلاح تجاوز أرقام جيرارد، سواء من ناحية أكثرية التسجيل بقميص ليفربول في حقبة البريميرليج، أو في دوري أبطال أوروبا.