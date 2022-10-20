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برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا

رياضة

2022-10-20 | 01:53
برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا
994 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

آرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساء

أوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساء

برشلونة × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1


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