برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا

السومرية نيوز – رياضة



تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.





فولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



آرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساء



أوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساء



برشلونة × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةفولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلةآرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساءأوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساءبرشلونة × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1