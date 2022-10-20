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برشلونة لمداواة الجراح وأرسنال لتثبيت الصدارة.. مباريات الخميس في ملاعب أوروبا
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
تقام اليوم الخميس 20- 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة آرسنال ضد أيندهوفن فى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام× أستون فيلا– الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي × ليدز يونايتد – الساعة 10:15 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
آرسنال × أيندهوفن- الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا× جيرونا- الساعة 8 مساء
أوساسونا× إسبانيول- الساعة 9 مساء
برشلونة × فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
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