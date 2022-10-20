ضجة كبيرة حول مغادرة رونالدو الملعب غاضبًا والمدرب تين هاغ يُعلق (فيديو)

ولم ينتظر رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- إطلاق الحكم سيمون هوبر صافرة النهاية، ليغادر أرضية الملعب غاضبًا باتجاه غرف خلع الملابس، في لقطة أثارت العديد من الجدل في وسائل الإعلام الإنجليزية التي تداولتها على نطاق واسع.

انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-0 بهدفين من توقيع البرازيلي فريد والبرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقتين 47 و69. في حين أن رونالدو لم يحظ بأي دقيقة طيلة اللقاء وظل جالسًا على مقاعد البدلاء يشاهد زملائه يركضون في الملعب.وسائل إعلام إنجليزية قالت إن رونالدو سئم من وضعيته الحالية في مانشستر يونايتد بعد أن بات حبيسًا لمقاعد البدلاء مع المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، الذي تولّى مسئولية تدريب "الشياطين الحمر" طليعة الموسم الجاري.وقل اعتماد المدرب تين هاغ على رونالدو مؤخّرًا، إذ منحه المشاركة أساسيًا في لقائين فقط من أصل 10 لعبهم مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدد دقائق إجمالي بلغ 340 دقيقة من أصل 900.وبات من الواضح أن رونالدو يعاني من مشكلة مع طريقة لعب المدرب تين هاغ بعد تصرف "صاروخ ماديرا" الأخير، في حين أن المدرب علّق بعد المباراة قائلًا: "سأتعامل مع الأمر غدًا. ليس اليوم. نحن نحتفل بالانتصار".بالنظر إلى عدد الدقائق الممنوحة لرونالدو، يبدو أن المدرب تين هاغ سيواصل على نفس المنوال وسيهمّش اللاعب لما تبقّى من الموسم، ففي آخر 4 جولات من البريميرليغ، لم يلمس رونالدو العشب في مباراتين منهم، أمام توتنهام في انتصار اليوم (2-0) وفي الديربي أمام مانشستر سيتي الذي انتهى بخسارة يونايتد (3-6).