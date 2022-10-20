أبرزها الشرطة والديوانية.. 5 مواجهات في ختام الجولة الثالثة من الدوري الممتاز

إذ يُضيّف نفط البصرة صاحب النقاط الاربع من فوز وتعادل منافسه القاسم من دون نقاط في ملعب الفيحاء بالبصرة.فيما يستقبل ملعب ميسان الدولي مباراة نفط ميسان وضيفه أربيل الذي تخلّى عن مدربه السوري نزار محروس بعد خسارتين، فيما يسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة جيّدة أمام جماهيره بعد بداية طيّبة جمع من خلالها (4) نقاط.ويستقبل الصناعة على ملعبه ضيفه نوروز في مباراة صعبة على أصحاب الأرض العائد من خسارة أمام فريق زاخو، ويعمل مدربه صادق سعدون على إعادة ترتيب أوراق الفريق والخروج بنتيجة تُرضي طموحاته.أما مدرب نادي نوروز ولي كريم فإنه يسعى الى تحسين نتائج فريقه الذي خسر وفاز في المباريات الماضية، وإعادة الصورة الجميلة المرسومة عن الفريق بالموسم الماضي.ويخوض الكهرباء امتحاناً صعباً أمام الطلبة بملعب الزوراء، إذ يتطلّع لؤي صلاح لمواصلة العروض القوية للبرتقالي، فيما يسعى ثائر أحمد لتحقيق الفوز الثالث توالياً والتواجد في قمّة الترتيب.وتُختَم مواجهات الجولة الثالثة بلقاء الشرطة مع ضيفه الديوانية على ملعب الشعب الدولي، ويسعى المدرب المصري مؤمن سليمان لإضافة نقاط جديدة لرصيده الحالي (4) نقاط أمام فريق الديوانية الذي يُعاني من مشاكل إداريّة وماليّة ونتائج مُخيّبة أيضاً.