الريال يستعيد كورتوا أمام إشبيلية

وبعودة الدولي البلجيكي ستنتهي مشاركة الحارس الأوكراني أندري لونين كأساسي مع الفريق الملكي، حيث خاض للمرة الأولى 6 مباريات متتالية مع الريال، دون أن تهتز شباكه في مناسبتين، الأخيرة أمام إلتشي بالأمس حيث تصدى لكرتين خطيرتين من قبل أصحاب الأرض كادت لتقلص الفارق قبل أن ينتهي اللقاء للريال بثلاثية نظيفة.وتعرض كورتوا لالتهاب في العصب الوركي "عرق النسا" يوم 2 تشرين أول الجاري وخضع لفترة تعافي تدريجية إلى أن تحسنت حالته بنسبة 100%.كما أجرى الإسباني داني سيبايوس والإسباني-الدومينيكاني ماريانو دياز، تدريبات خاصة داخل صالة الألعاب الرياضية، حيث يواصلا التعافي من مشكلاتهما العضلية.وقاد المران المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بمشاركة اللاعبين غير الأساسيين في مواجهة إلتشي بالأمس، للإعداد لمواجهة إشبيلية المرتقبة.