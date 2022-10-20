الانيق يهزم الكهرباء في ممتاز الكرة

وسجل لاعب الطلبة مؤمل عبد الرضا الهدف الاول في الدقيقة (17 ) من عمر المباراة بعد ان يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة (61) لتنتهي بنتيجة (2_0).وشهدت الجولة الثالثة في وقت السابق اليوم ثلاث انتصارات للأندية نوروز على الصناعة ونفط ميسان على أربيل والقاسم على نفط البصرة.ففي المباراة الأولى تغلب نادي نوروز، على نادي الصناعة بهدف نظيف دون رداما في المباراة الثانية فقد فاز نادي نفط ميسان على اربيل بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الثالثة من دوري المجموعات.وفي المباراة الثالثة حقق نادي القاسم انتصاره الاول على نفط البصرة بهدف واحد دون رد.