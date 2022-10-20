https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435677-638018792770981911.jpg
الانيق يهزم الكهرباء في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
هزم نادي الطلبة ، اليوم الخميس، نظيره الكهرباء بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة من ممتاز الكرة.
وسجل لاعب الطلبة مؤمل عبد الرضا الهدف الاول في الدقيقة (17 ) من عمر المباراة بعد ان يعود ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة (61) لتنتهي بنتيجة (2_0).
وشهدت الجولة الثالثة في وقت السابق اليوم ثلاث انتصارات للأندية نوروز على الصناعة ونفط ميسان على أربيل والقاسم على نفط البصرة.
ففي المباراة الأولى تغلب نادي نوروز، على نادي الصناعة بهدف نظيف دون رد
اما في المباراة الثانية فقد فاز نادي نفط ميسان على اربيل بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الثالثة من دوري المجموعات.
وفي المباراة الثالثة حقق نادي القاسم انتصاره الاول على نفط البصرة بهدف واحد دون رد.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا