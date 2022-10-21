رسميًا.. إقالة ستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي إقالة مدربه ستيفن جيرارد بعد بداية متواضعة للموسم واحتلال المركز 17 بالدوري بعد 11 مباراة.



وقال متحدث باسم أستون فيلا في بيان مقتضب عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الخميس: "يمكن أن يؤكد نادي أستون فيلا لكرة القدم أن المدرب ستيفن جيرارد قد ترك النادي رسميًا".

وأضاف: "نود توجيه الشكر إلى ستيفن على عمله الجاد والتزامه ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وخسر فيلا 3-صفر على ملعب فولهام في وقت سابق من يوم أمس.

ومني أستون فيلا بالخسارة الثانية توالياً والسادسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع إلى المركز السابع عشر.