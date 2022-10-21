رونالدو يرد ببيان رسمي على قرار استبعاده من مواجهة تشيلسي

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، استبعاد رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة تشيلسي في ملعب "ستامفورد بريدج" يوم السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من البريميرليغ.وقال النادي الإنجليزي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "رونالدو لن يكون ضمن قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم السبت، أمّا بقية المجموعة فستواصل استعدادها للمباراة".ورد "الدون" على قرار ناديه ببيان على موقع "إنستغرام"، قال فيه: "كما فعلت دائماً طوال مسيرتي. حاولت أن أعيش، وألعب باحترام مع زملائي في الفريق ومدربي وخصمي. لم يتغير ذلك، لم أتغير، فأنا الشخص نفسه والمحترف نفسه منذ 20 عاماً".

وأضاف: "منذ أن كنت صغيراً جداً، كان اللاعبون الأكثر خبرة قدوة بالنسبة إلي. الآن، أحاول أن أكون مثالاً للشباب. لكن في بعض الأحيان هذا غير ممكن، والضغط يتغلب علينا".وتابع "الآن أشعر أنّ عليّ أن أواصل العمل الجاد، وأدعم زملائي في الفريق وأستعدَّ لأي شيء في المباراة القادمة. الاستسلام للضغط ليس خيارا، ولم يكن كذلك أبداً. هذا هو مانشستر يونايتد، وعلينا أن نبقى متحدين".أكدت وسائل إعلام إنجليزية أن قرار استبعاد رونالدو جاء على خلفية التصرف الذي قام به "الدون" خلال مواجهة الشياطين الحمر لتوتنهام (2-0)، مساء الأربعاء 19 أكتوبر؛ إذ غادر الملعب قبل نهاية المباراة احتجاجاً على عدم إشراكه من قبل المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.ولم ينتظر رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- إطلاق الحكم سيمون هوبر صافرة النهاية، ليغادر أرضية الملعب غاضبًا باتجاه غُرف خلع الملابس، في لقطة أثارت العديد من الجدل بين جماهير الفريق.وبعد نهاية المواجهة سُئِل المدرب الهولندي للشياطين الحمر عن رأيه في تصرف رونالدو فأجاب قائلاً: "سأتعامل مع الأمر غدًا، ليس اليوم. نحن نحتفل بالانتصار".وقالت تقارير إنجليزية إن رونالدو سَئِم من وضعيته الحالية مع يونايتد بعد أن بات حبيسًا لمقاعد البدلاء مع تين هاغ، الذي تولّى مسؤولية تدريب "الشياطين الحمر" طليعة الموسم الجاري.