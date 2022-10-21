شكوى رسمية لمنع إيران من كأس العالم: ليست مكاناً لممارسة الرياضة

السومرية نيوز – رياضة

أكدت شبكة "سكاي سبورت"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تسلم شكوى رسمية ضد الاتحاد الإيراني، تطالب باستبعاد منتخب إيران من بطولة كأس العالم 2022 بقطر



وتستضيف دولة قطر، نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

وقالت شبكة سكاي سبورت: "إن مجموعة من الرياضيين والنساء الإيرانيين قاموا بتقديم شكوى رسمية للفيفا لمنع منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2022".

وأضافت الشبكة: "المشتكون أكدوا أن إيران ليست مكاناً لممارسة كرة القدم، وقد تم حرمان النساء باستمرار من الوصول إلى الملاعب في البلاد وتم إبعادهن بشكلٍ ممنهج من ممارسة اللعبة، وهو ما يتناقض بشدة مع قيم وقوانين الفيفا".

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حتى الآن، عن تسلمه للشكوى وموقفه منها بانتظار حدوث تطورات في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب أخبار متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لصفحات غير رسمية، فإن استبعاد إيران من المشاركة في النهائيات سيفسح المجال ربما لمشاركة المنتخب الإماراتي.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، منتخب إيران في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أمريكا وإنجلترا وويلز، حيث يستهل مشاركته بمواجهة منتخب إنجلترا يوم 21 نوفمبر بإستاد خليفة الدولي، ثم يلتقي منتخب ويلز يوم 25 نوفمبر على استاد أحمد بن علي، قبل أن يختتم الدور الأول بمواجهة المنتخب الأمريكي يوم 29 نوفمبر بملعب الثمامة.