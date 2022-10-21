بأربع لغات.. نجم المنتخب الفرنسي السابق يعتزل كرة القدم

وكتب ريبيري تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر يقول فيها "لقد توقفت الكرة، لم تعد المشاعر داخلي بنفس الشغف، شكرًا للجميع على هذه المغامرة الرائعة".ونشر نجم بايرن ميونخ ومارسيليا السابق، رسالته بأربع لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية.وأرفق فرانك ريبيري بالرسالة، مقطع فيديو، قال فيه "لقد حان وقت الاعتزال وإنهاء مسيرتي بعد 20 عامًا قضيتها في المنافسة على أكبر الألقاب، أشكركم على الدعم والمساندة الدائمة حتى تحققت أحلامي".وكشف ريبيري "رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا أن آلام الركبة كانت أقوى، والأطباء كانوا واضحين معي، لم يعد أمامي أي خيار آخر سوى الاعتزال".واختتم ريبيري رسالته "أشكركم جميعا، أسرتي ومسئولي الأندية التي لعبت لها، وكذلك الجماهير، لقد انتهت قصتي كلاعب، أراكم في مغامرة أخرى".