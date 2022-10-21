ناد إنكليزي يعين مدرباً عراقياً

وقال جلال، في تصريح للموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة: "سعيد بالانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، ومتحمس للعمل مع آدم، ولم شملي مع إيدي هاو وفريق التدريب الذي أكن له الكثير من الاحترام".وأضاف: "عملت بجد للتواجد هنا، أنا على دراية بحجم النادي والمشروع المقبل، ولا أستطيع الانتظار للبدء بمهمتي".يذكر أن جلال الذي خاض عدة تجارب مع أندية الإنجليزية في دوري الدرجة الأولى، وسبق له المشاركة مع المنتخب العراقي في العديد من المباريات الودية والمعسكرات الخارجية خلال الأعوام الماضية، لكنه لم يحظ بالدفاع عن عرين أسود الرافدين في البطولات القارية والدولية لابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.