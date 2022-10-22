مباريات سوبر وقمم نارية.. مواعيد جولة السبت في الدوريات الاوروبية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نوتينجهام فورست X ليفربول – 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مانشستر سيتي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD
بلد الوليد X ريال سوسييداد – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD
فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD
ريال مدريد X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
ساليرنيتانا X سبيزيا – الساعة 4 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية
ميلان X مونزا – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
فيورنتينا X انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 4:30 ظهرا
باير ليفركوزن X فولفسبورج – الساعة 4:30 ظهرا
فرايبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 ظهرا
هوفنهايم X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 ظهرا
أوجسبورج X لايبزيج – الساعة 4:30 ظهرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مونبلييه X ليون – الساعة 6 مساء
مارسيليا X لانس – الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
عمراني سبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 1:30 ظهرا
طرابزون سبور X سيفاس سبور – الساعة 4 عصرا
فناربخشة X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء