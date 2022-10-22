سجل وصنع وواجه حارسًا عنيدًا.. أرقام ميسي ضد نادي أجاكسيو

السومرية نيوز – رياضة

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل أساسي في مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ضد نظيره أجاكسيو في الجولة الـ 12 من الدوري الفرنسي.



مشاركة ميسي كانت مثمرة وإيجابية، حيث سجل النجم الأرجنتيني وصنع وكاد أن يضيف المزيد من الأهداف لولا تألق حارس مرمى الخصم.

ليونيل صنع الهدف الأول في المباراة لصالح كيليان مبابي في الدقيقة الـ 24 من عمر اللقاء بعد دقائق من كرة حرة لعبها وأبعدها الحارس بصعوبة بالغة في اللحظة الأخيرة قبل أن تسكن الشباك.

وأضاف ليونيل بنفسه الهدف الثاني من صناعة مبابي في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، قبل أن يصنع الهدف الثالث للفرنسي بعدها بأربعة دقائق فقط.

فيما يلي دعونا نستعرض أبرز أرقام ميسي في اللقاء:



ميسي شارك أساسيًا ولم يغادر الملعب حتى نهاية المواجهة ليلعب 90 دقيقة كاملة في غياب نيمار دا سيلفا.

سجل ميسي هدفًا وصنع هدفين وكان أعلى نجوم الفريقين تقييمًان بعد أن لمس الكرة 83 مرة خرجت في أغلبهم بشكل إيجابي.

مرر ليونيل الكرة 62 مرة كان منهم 50 بشكل صحيح بنسبة دقة 81% وكان منهم أربعة تمريرات مفتاحية خطيرة، وفاز بثلاث كرات على الأرض.