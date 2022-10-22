وفاة لاعب كرة قدم ياباني بعد جراحة في المخ

وقال النادي إن كودو أدخل المستشفى في الثالث من الشهر الجاري بعد تعرضه لوعكة صحية قبل ذلك بيوم واحد عقب تشخيص حالته على أنها ارتجاج في المخ، وتوفي أمس الجمعة.وكان كودو عنصراً أساسياً في تشكيلة كاشيوا ريسول اثناء وصوله لنصف نهائي دوري أبطال آسيا في موسم 2013 إذ أحرز ستة أهداف في 12 مباراة خلال هذه المسيرة ،كذلك لعب كودو أربع مباريات دولية مع منتخب اليابان في 2013 وأحرز هدفين.وأحرز كودو الذي لعب أيضا لسانفريتشي هيروشيما، 60 هدفاً في الدوري الياباني خلال مسيرته.