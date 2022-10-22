الكرة الذهبية.. صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة بشأن أصوات رونالدو

وعانى رونالدو أسبوعًا صعبا مع مانشستر يونايتد بعد رفضه المشاركة بديلا أمام توتنهام ثم غادر أرض الملعب قبل صافرة نهاية المباراة، قبل أن يتم استبعاده من مواجهة تشيلسي.وسبق لرونالدو أن فاز بالجائزة المرموقة في خمس مناسبات منفصلة، ويتفوق عليه فقط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (نال الجائزة 7 مرات) لكن النجم البرتغالي لم يرفع الجائزة منذ عام 2017 عندما كان مع ريال مدريد.واحتل رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا المركز الـ 20 في تصويت هذا العام، في حين تفوق بنزيما بشكل واضح على منافسيه.واحتل المهاجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول السابق المركز الثاني لكنه جاء متأخرا بعض الشيء عن بنزيما الذي أحرز 300 نقطة أكثر من المهاجم السنغالي الذي يلعب لبايرن ميونخ حاليا.وكان ظهور رونالدو الحفل في باريس، أول مرة يحضر فيها اللاعب البرتغالي هذا الحدث منذ آخر مرة رفع فيها الجائزة عام 2017.ويُعتقد أن عودته بعد غياب خمس سنوات كانت لدعم صديقه كريم بنزيما، الذي كان المرشح الأوفر حظًا للفوز بالجائزة.ولعب الثنائي رونالدو وبنزيما معًا لمدة تسع مواسم في ريال مدريد قبل أن يترك رونالدو سانتايغو برنابيو لينضم إلى يوفنتوس في 2018.واستمتع بنزيما بأحد أفضل مواسمه على الإطلاق مع ريال مدريد لينال الجائزة المرموقة، بعدما أحرز 44 هدفا من بينها 15 في دوري الأبطال ليحقق ريال مدريد اللقب الأوروبي الرابع عشر.وبنزيما البالغ من العمر 34 عامًا يتخلف الآن عن رونالدو في قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد.وفي ما يلي عدد الأصوات التي حصل عليها أول 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية 2022:1. كريم بنزيما 549 صوتا.2. ساديو ماني 193 صوتا.3. كيفين دي بروين 175 صوتا.4. روبرت ليفاندوفسكي 170 صوتا.5. محمد صلاح 116 صوتا.6. كيليان مبابي 85 صوتا.7. تيبو كورتوا 82 صوتا.8. فينيسيوس جونيور 61 صوتا9. لوكا مودريتش 20 صوتا10. إيرلينغ هالاند 18 صوتا.