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مدرب مانشستر يونايتد يوضح أسباب معاقبة رونالدو

رياضة

2022-10-22 | 07:41
مدرب مانشستر يونايتد يوضح أسباب معاقبة رونالدو
1,461 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أكد الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشيلسي يوم السبت أنه تحدث مع لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو حول بيان النادي الذي قرر معاقبة البرتغالي باستبعاده من الفريق الأول وكذلك إقصائه من مواجهة "البلوز".

وتمت معاقبة رونالدو من طرف إدارة ناديه بحرمانه من المشاركة في مباراة تشيلسي وإنزاله للتدرب مع الفريق الرديف؛ بسبب مغادرته أرضية ميدان الملعب قبل صافرة نهاية مباراة توتنهام الماضية في الجولة الـ 12 من "البريميرليغ"، بالإضافة إلى رفضه المشاركة بديلًا في الشوط الثاني.
 
وقال تين هاغ، قبل مواجهة تشيلسي يوم السبت بملعب "ستامفورد بيردج" في قمة الجولة الـ13 من "البريميرليغ": "تحدثت مع رونالدو، وحديثنا سيبقى بيني وبينه، وبيان النادي كان واضحًا".
 
وأوضح تين هاغ سبب استبعاد رونالدو من مواجهة تشيلسي، قائلًا: "رونالدو يبقى لاعبا مهما في الفريق، لكن أنا المدرب والمسؤول الأول عن القيّم والسلوكيات، وأنا من يضع معايير الانضباط".
 
وواصل: "من واجبي أن أتحكم بسلوك اللاعبين، هذه المرة الثانية التي يتصرف فيها (رونالدو) بهذه الطريقة وكان يجب أن يكون هناك عقاب، وهذا ما فعلناه، ولو حدث العكس لكان أمرا غير جيد للفريق في المستقبل".
 
وأكد المدرب الهولندي أن الفريق سيفتقد النجم البرتغالي، قائلًا: "سوف نفتقد رونالدو في مباراة تشيلسي، ولكني أعتقد أنه كان من الضروري اتخاذ هذا الإجراء من أجل فرض الانضباط والسلوك وحماية المجموعة داخل غرفة الملابس".
 
وختم تين هاغ تصريحاته عن البرتغالي بالقول: "رونالدو ليس معنا لكنه يتدرب حتى يكون جاهزا لمباراة شيريف في الدوري الأوروبي والتي ستكون بعد مباراة تشيلسي. عقوبته تستمر لمباراة واحدة وربما أكثر من ذلك، لكنه لاعب مهم بالنسبة لي في بقية الموسم".

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