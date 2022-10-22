الإصابة تبعد بنزيما عن مواجهة اشبيلية

وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية، الاثنين، قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهماً في إبقاء فريقه متصدراَ لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزاً لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.وكتب ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا، في بيان "بعد الاختبارات التي أجراها بنزيما اليوم أظهرت الفحوص تعرضه لإرهاق عضلي في الفخذ الأيسر".وكان بنزيما الذي غاب عن معظم مباريات سبتمبر لإصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن، قد سجل 5 أهداف في سبع مباريات ضمن الدوري هذا الموسم.