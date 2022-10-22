https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435819-638020398751241940.jpg
الإصابة تبعد بنزيما عن مواجهة اشبيلية
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
سيغيب أفضل لاعب في العالم الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية، السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، لإصابة بفخذه بحسب ما ذكر ناديه السبت.
وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية، الاثنين، قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهماً في إبقاء فريقه متصدراَ لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزاً لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.
وكتب ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا، في بيان "بعد الاختبارات التي أجراها بنزيما اليوم أظهرت الفحوص تعرضه لإرهاق عضلي في الفخذ الأيسر".
وكان بنزيما الذي غاب عن معظم مباريات سبتمبر لإصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن، قد سجل 5 أهداف في سبع مباريات ضمن الدوري هذا الموسم.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا