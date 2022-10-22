رونالدو يوجه رسالة عاطفية لزملائه في يونايتد

ويحل المان يونايتد ضيفا على البلوز بملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ13، فيما يغيب رونالدو عن المباراة بقرار من مدربه الهولندي إيريك تين هاج.وتعرض صاحب الـ37 عاما لعقوبة الاستبعاد من القائمة، فضلا عن إرساله للتدرب مع فريق تحت 21 سنة بسبب رفضه المشاركة أمام توتنهام هوتسبير.وتناسى رونالدو أزمته برسالة عاطفية يدعم بها زملائه قبل المباراة المرتقبة، وذلك بنشر صورة للفريق عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".ويظهر رونالدو في الصورة رفقة زملائه في الفريق أثناء احتفالهم بأحد أهداف البرازيلي أنتوني، معلقا عليها "هيا بنا مانشستر يونايتد"، مع رمزين تعبيريين، أحدهما يشير للقوة وآخر للدعم والتصفيق.يأتي ذلك رغم غضب رونالدو من وضعه هذا الموسم، وبالتحديد منذ تولي تين هاج تدريب الفريق، إذ تحول للاعب بديل في أغلب المباريات.ولم يشارك رونالدو سوى في مباراتين فقط بالتشكيلة الأساسية في الدوري الإنجليزي، كانتا ضد برينتفورد ونيوكاسل يونايتد.وأراد تين هاج إقحام اللاعب في آخر دقائق المباراة الماضية ضد السبيرز، وهو ما رفضه الأسطورة البرتغالي، الذي اعتبر ذلك إهانة بالنسبة له.وزادت الأزمة بمغادرة رونالدو أرض الملعب في آخر الدقائق، دون أن ينتظر إطلاق الحكم صافرة النهاية.