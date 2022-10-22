وبعدما استعاد عافيته بالفوز على مانشستر سيتي ووست هام في البريميرليج، تعرضت آمال ليفربول للانتكاسة فيما يخص الاقتراب من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الخسارة 0-1 أمام نوتنجهام المتعثر منذ انطلاق الموسم.وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "بالنسبة لنا اليوم، علينا أن نفوز هنا ونحن لم نفوز، لذا الفضل يعود إلى نوتنجهام".وتابع: "كان يجب أن نظهر اتساقًا مع نتائجنا اليوم من خلال إنهاء الهجمات بالصورة المطلوبة، في الواقع، يمكنني شرح الأداء، ولكن ليس النتيجة، نحن من تسببنا في هذه الهزيمة وحتى مع الغيابات، كان يجب أن نفوز".وأضاف: "لقد ارتكبنا خطأ جسيمًا في الهدف، غير ضروري وغير مقنع ما حدث من جانبنا، وفي الحقيقة، لم أشاهد أبدًا مباراة يكون فيها فريق واحد لديه 4 أو 5 لاعبين لا يملكون القدرة على استغلال الركلات الثابتة".وأردف: "علينا أن نستفيد من الكرات الثابتة لدينا، كان لدينا الكثير من اللاعبين بدون رقابة، مثل فيرمينو وفيرجيل فان دايك يجب أن يضعوا المباراة في نصابها، الهدف الذي استقبلناه خطأ كبير منا".وأتم: "أتمنى استعادة لاعبين أو 3 من المصابين قبل مباراة أياكس أمستردام المهمة في دوري أبطال أوروبا، أنا حزين للغاية من هذه الهزيمة".