"اليونايتد بحاجة إليه".. تين هاج يوجه رسالة لرونالدو بعد مباراة تشيلسي

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع مضيفه تشيلسي بنتيجة 1-1 على ملعب "ستامفورد بريدج" في الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت إهدار الشياطين الحمر المزيد من الفرص.واستبعد تين هاج كريستيانو رونالدو من تشكيلة الفريق بعد أن رفض صاحب الـ37 عامًا المشاركة في الدقائق الأخيرة من الفوز 2-صفر يوم الأربعاء على توتنهام، وغادر أولد ترافورد قبل نهاية المباراة مما تسبب في أزمة كبرى.وعندما سُئل تين هاج عما إذا كان غياب رونالدو قد أثَّر بالسلب على أداء الفريق بعد معاناته من حالة فشل في إنهاء الفرص أمام تشيلسي، رد المدرب الهولندي بـ3 كلمات، معترفا بأن "اليونايتد بحاجة إليه" لتمتعه بقدرات مذهلة في إنهاء الهجمات.وشرح تين هاج في تصريحات بعد المباراة: "هذا واضح، يمكنه (رونالدو) تسجيل هدف، إنه ذو قيمة بالنسبة لنا".وأضاف: "نحن بحاجة إليه، هذا واضح، وأعتقد أنكم لاحظتوا ذلك أيضا في هذه المباراة، يمكنه إنهاء الفرص، هذا واضح تمامًا".وعن موقفه من استبعاد رونالدو، رد المدرب: "أعتقد أنني تحدث بما فيه الكفاية، دعونا نركز على هذه المباراة، لقد كانت مباراة جيدة لفريقي. يجب أن أثني على فريقي حقًا".ولا يتدرب رونالدو حاليًا مع الفريق الأول ليونايتد، وكشفت تقارير صحفية أنه تم تغريمه ماليا بخصم أسبوعين من راتبه، على أن يعود إلى التدريبات في بداية الأسبوع المقبل، وسيكون الأمر متروكًا لتين هاج فيما يخص مشاركته في مباراة شريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.