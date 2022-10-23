رونالدو على رادار تشيلسي

وزعمت العديد من التقارير أن تود بويلي، رئيس تشيلسي، حاول التعاقد مع رونالدو في الصيف، لكن توماس توخيل المدير الفني السابق، رفض الصفقة.ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تسعى للتخلص من رونالدو، كما أن اللاعب مستعد لخفض راتبه من أجل الانتقال إلى ناد جديد في الشتاءوأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي ما زال مهتما بضم رونالدو، ويسعى لإتمام التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.واستبعد إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، الدون من تشكيلة الفريق لمواجهة تشيلسي، التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنكليزي.يأتي ذلك بعد أن رفض كريستيانو أن يلعب بديلا ضد توتنهام، وغادر أولد ترافورد مبكرا، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد (2-0).